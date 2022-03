Privi di cibo... in pancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privi di cibo... in pancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIGIUNI

Significato/Curiosita : Privi di cibo... in pancia

Circa 3 m e il diametro di 30 cm. generalmente la copulazione avviene pancia a pancia ed è molto rapida. negli odontoceti la gestazione dura da 7 a 17 mesi...

Suo studio sul digiuno fra i suoi pazienti, nell'arco di numerosi anni. anche arnold ehret, in una teoria, ipotizzava l'utilità di digiuni e diete disintossicanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con privi; cibo; pancia; privi di tara; _ sanctorum: luogo riservato a pochi privi legiati; privi d ogni valore; Aerei privi di piloti a bordo; cibo che nasconde l inganno; cibo ... liquido per il bestiame; Il cibo salato la acuisce; Carenza di cibo ; Hanno la pancia piena; Ha la borsa nella pancia ; Si sente a pancia vuota; Il buco nella pancia ; Cerca nelle Definizioni