Possono esserlo le bombe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono esserlo le bombe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIROMPENTI

Significato/Curiosita : Possono esserlo le bombe

Popolazione come una temperatura eccessiva in un clima temperato può non esserlo in un'area dal clima maggiormente caldo. l'ondata di freddo è un periodo...

Verdone, con pastorelli il set è donna: 'benedetta follia' "le mie ragazze dirompenti", in spettacoli - la repubblica, 2 agosto 2017. url consultato il 22 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con possono; esserlo; bombe; possono lasciarli certe macchie; Si possono buscare; possono esserlo abitudini e risate; Se ne possono dire due... in un orecchio; Dovrebbero esserlo gli orologi; Può esserlo la notizia pubblicata da un giornale; Può esserlo un bus; Può esserlo un sorriso; bombe micidiali; Miscela per bombe incendiarie; Permette di far cadere le bombe da un aereo; Permettono di far cadere le bombe dagli aerei; Cerca nelle Definizioni