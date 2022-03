Impronta... in negativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impronta... in negativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CALCO

Significato/Curiosita : Impronta... in negativo

Calco – impronta in negativo ottenuta da un oggetto calco epigrafico – riproduzione cartacea di un'iscrizione su pietra calco archeologico – impronta ottenuta...

calco – comune italiano della lombardia calco – personaggio della mitologia greca calco – impronta in negativo ottenuta da un oggetto calco epigrafico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Altre definizioni con impronta; negativo; impronta fatta con i piedi; impronta in gesso; impronta ricavata da una figura in rilievo; L impronta personale dell autore; Il lato negativo di una situazione presa in esame; Elettrodo negativo ; Un segno... negativo ; Rovello, pensiero fisso negativo ; Cerca nelle Definizioni