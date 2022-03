Un frutto esotico che si mangia a fette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto esotico che si mangia a fette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANANAS

Nell'area intertropicale fa sì che il frutto sia presente tutto l'anno sui mercati. l'albero del mango è sempreverde, ramoso, alto fino a 35-40 metri e con una...

Vedi ananás. ananas mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia bromeliaceae. è conosciuto soprattutto per la specie coltivata ananas comosus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

Il frutto che si pigia; frutto che si consuma anche secco; Matura, ma non è un frutto ; Un frutto come quello del castagno; Stato d animo... esotico ; Legno esotico pregiato; Un molestatore... esotico ; esotico ; C è chi li mangia con il latte la mattina a colazione; Spesso si mangia no con i formaggi; mangia no gli avanzi di altri animali; Tavola per mangia re; Non affette da malattia; Spiritose strofette cantate; Dolci da tagliare a fette ; Frutti che si tagliano a fette