Erano addetti alla manutenzione di impianti di illuminazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano addetti alla manutenzione di impianti di illuminazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAMPISTI

Significato/Curiosita : Erano addetti alla manutenzione di impianti di illuminazione

La manutenzione fu definita con: “s'intende per manutenzione quella funzione aziendale alla quale sono demandati il controllo costante degli impianti e...

Uscito da una banchisa circondata da iceberg. lo stesso murdoch ordinò al lampista di chiudere i boccaporti sul castello di prua, in modo che la luce non... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

