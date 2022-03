L educazione insegnata in palestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L educazione insegnata in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FISICA

Significato/Curiosita : L educazione insegnata in palestra

Ricevevano a casa una loro prima educazione, a volte sotto la guida di un maestro o di un pedagogo. veniva insegnata la morale di base, fino a quando...

Disambiguazione – se stai cercando l'opera di aristotele, vedi fisica (aristotele). la fisica (termine che deriva dal latino physica, "natura" a sua volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

