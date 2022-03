La cartella contenente la pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cartella contenente la pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOSSIER

Significato/Curiosita : La cartella contenente la pratica

la guerra messicana della droga è un conflitto armato che vede contrapposti i cartelli messicani della droga tra loro e contro le forze armate del governo...

Materiale o digitale, a prescindere dal formato utilizzato per contenerle. dossier, termine della lingua francese, indica un insieme di documenti, atti e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 marzo 2022

