A volte tirano i carri agricoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte tirano i carri agricoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BUOI

Significato/Curiosita : A volte tirano i carri agricoli

Riservata – alfredo martinelli – ed. "piccolo tibet" tip. civati & de campo – tirano "dizionario etimologico-etnografico dei dialetti di livigno e trepalle"...

Meccanizzazione agricola (e dunque ancora oggi in molte aree del mondo) i buoi, essendo forti come i tori ma molto più mansueti grazie alla castrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

