Viva apprensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viva apprensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANSIA

Significato/Curiosita : Viva apprensione

Cipro, ma arriva quando nicosia è già caduta. la resa di cipro provoca viva apprensione a creta, dove ci si attenda da un momento all'altro l'arrivo dei turchi...

L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con viva; apprensione; Ravviva re, riaccendere; Serviva no... le castellane; Serviva per lavare i panni; Pianta dai fiori di colori viva ci; Pieno di apprensione ; Essere in apprensione ; apprensione ; Ama destare apprensione ; Cerca nelle Definizioni