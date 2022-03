Dà vita alla commedia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà vita alla commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAMA

Significato/Curiosita : Da vita alla commedia

Disambiguazione – "la divina commedia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la divina commedia (disambigua). la comedìa, o commedia, conosciuta soprattutto...

trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa trama – insieme di fili che concorrono nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

_ Avita bile, sassofonista e compositore; Evita le sorprese; È ricco di vita mina c; Comporta una vita in cella; La sigla della taglia inferiore alla M; Allontanare dalla verità; In cima alla lista; La qualità di ciò che è permesso dalla legge; __ Tognazzi, nei film della commedia all italiana; Musa greca della commedia e della poesia leggera; Una commedia di Pirandello; Sono falsi e bugiardi nella Divina commedia ;