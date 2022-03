Veicoli adatti per traspor-tare merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicoli adatti per traspor-tare merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FURGONI

Significato/Curiosita : Veicoli adatti per traspor-tare merci

Di serie in mezzo di trasporto merci con poche modifiche esteriori, i furgoni sono progettati appositamente per l'uso a cui sono destinati, prendendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con veicoli; adatti; traspor; tare; merci; Solleva veicoli ; Si usa per sollevare veicoli ; veicoli ... malridotti; Intenso movimento di persone e di veicoli ; Si usa per impasti adatti a celiaci; Sono adatti ... per fare la nanna; adatti a volare; adatti , appropriati; traspor ta enormi quantità di denaro; Veicolo per il traspor to di liquidi; traspor ta denaro per conto d una banca; Documento di traspor to; Può saltare al ciclista; Lasciano insieme l altare ; Un invito a saltare ; Vi si può adottare ... Fido; Togliere le merci dalla stiva; Verbo da centri commerci ali; Ente per i rappresentanti di commerci o; Commerci ante al minuto; Cerca nelle Definizioni