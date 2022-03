Le uscite delle aziende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le uscite delle aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASSIVITÀ

Significato/Curiosita : Le uscite delle aziende

Italiana "azienda" è derivata dal termine spagnolo hazia, poi divenuto hacienda (dal latino facienda; "cosa da farsi, faccende"). le aziende possono essere...

Le passività correnti (pc) racchiudono categorie presenti nelle passività non correnti che (nella stesura dello stato patrimoniale) l'impresa iscrive in...

