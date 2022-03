Uno strumento, ormai superalo, utile ai naviganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento, ormai superalo, utile ai naviganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : RADIOGONIOMETRO

Significato/Curiosita : Uno strumento, ormai superalo, utile ai naviganti

Radiosistema a radiogoniometro, pisa: pacini mariotti, 1932 alessandro tosi, contributo della marina all'avvento del radiogoniometro, roma, e. pinci... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

