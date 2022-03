Una pittura geometrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pittura geometrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CUBISMO

Significato/Curiosita : Una pittura geometrica

La storia della pittura è una branca della storia dell'arte che si occupa di dipinti e, più in generale, di opere d'arte bidimensionali realizzate con...

Sviluppate. tuttavia il cubismo non è un movimento capeggiato da un fondatore e non ha una direzione unitaria. la parola "cubismo" fu usata per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

