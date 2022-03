Ce n è una in ogni aula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce n è una in ogni aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAVAGNA

Significato/Curiosita : Ce n e una in ogni aula

Trattato ce): «ogni cittadino dell'unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato...

lavagna (lavagna in ligure) è un comune italiano di 12 572 abitanti della città metropolitana di genova in liguria. la cittadina si sviluppa nella piana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con ogni; aula; Si occupa di ogni cosa in azienda; Blocca ogni attività lavorativa; Lo svanire d ogni ricordo; I bisogni di chi pretende; Lo sono i giudici in aula ; Sono in aula ; La contrarietà... dell'avvocato in aula ; L'aula di Montecitorio; Cerca nelle Definizioni