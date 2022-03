Una multinazionale dell elettronica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una multinazionale dell elettronica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una multinazionale dell elettronica

una multinazionale (in italia spesso usato anche in ambito giornalistico col significato di corporation, ovvero di "grande impresa internazionale"), è...

Altri significati, vedi sony (disambigua). sony corporation ( soni kabushikigaisha), meglio nota semplicemente come sony o sony, in precedenza tokyo...