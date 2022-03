Trattamento o dieta che purifica l organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattamento o dieta che purifica l organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DETOX

Significato/Curiosita : Trattamento o dieta che purifica l organismo

Di essi con la dieta. gli amminoacidi che l'organismo non può sintetizzare sono detti "amminoacidi essenziali". alcuni enzimi chiave che sintetizzano alcuni...

detox – album degli dzem del 1991 detox – album dei treble charger del 2002 detox – singolo dei millencolin del 2008, dall'album machine 15 disintossicarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con trattamento; dieta; purifica; organismo; Un trattamento per il viso; Si dice di trattamento che previene le infezioni; Offeso da ingiusto trattamento ; trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica; Lo smaltisce chi sta a dieta ; Devessere equilibrato per chi segue una dieta ; La dieta degli animali destinati al macello; Li evita chi sta a dieta ; Bagno purifica tore; purifica rsi i polmoni; purifica tori, liberatori; Mistura per purifica re i metalli preziosi; L insieme degli organi che assicurano gli scambi gassosi fra l organismo e l ambiente; organismo piccolissimo; Un organismo statale; Che proviene dall esterno di un organismo ; Cerca nelle Definizioni