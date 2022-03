Trasferito in altro ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasferito in altro ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPOSTATO

Significato/Curiosita : Trasferito in altro ufficio

Armate può essere trasferito "d'autorità" (ovverosia d'ufficio) oppure "a domanda". quanto alla prima ipotesi, al personale trasferito spetta l'indennità...

Stai cercando la trasmissione radiofonica, vedi gli spostati (programma radiofonico). gli spostati (the misfits) è un film del 1961, diretto da john huston... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

La cambia il trasferito ; La città in cui è stato trasferito Rocco Schiavone; È alterno senz altro ; Fare la voce e i gesti di un altro ; Collocati in un altro luogo; Rettile asiatico che spicca salti da un albero all altro ; ufficio in cui sono registrati beni immobili; Un ufficio locale; Un ufficio dell ACI; Un ufficio di ogni provincia;