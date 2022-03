Tiene il cuore sospeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene il cuore sospeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANSIETÀ

Significato/Curiosita : Tiene il cuore sospeso

Sindrome da cuore in sospeso è un romanzo della scrittrice italiana alessia gazzola, edito da longanesi nel 2012. è il terzo libro in ordine di pubblicazione...

L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Si ottiene battendolo; tiene informato il nemico; Contiene arnesi per cucire; tiene in ansia l esaminato; L espressione latina per dire con tutto il cuore ; cuore di Lena; cuore di sportivo; Vanno dall aorta al cuore ; Se non si salda. resta in sospeso ; È sospeso nell altalena; Come può essere sospeso un sacerdote; Ponte di funi sospeso e dondolante;