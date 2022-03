Tanti sono i rioni di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanti sono i rioni di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEI

Significato/Curiosita : Tanti sono i rioni di venezia

v. rioni di roma). su queste basi storiche, il concetto di rione è stato esteso a molte altre città che, sul modello dell'antica roma, si sono date...

