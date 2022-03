Vi si svolsero le Olimpiadi invernali nel 1932 e 1980 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si svolsero le Olimpiadi invernali nel 1932 e 1980. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LAKE PLACID

Significato/Curiosita : Vi si svolsero le olimpiadi invernali nel 1932 e 1980

Grecia, e quindi preclusi al sesso femminile, ma su questo punto non venne ascoltato. le prime olimpiadi dell'era moderna si svolsero ad atene nel 1896....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lake placid (disambigua). lake placid è una località (village) degli stati uniti d'america nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

