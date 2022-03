Lo Stato dell Asia centrale con capitale Dushanbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato dell Asia centrale con capitale Dushanbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TAGIKISTAN

Significato/Curiosita : Lo stato dell asia centrale con capitale dushanbe

È uno stato dell'asia centrale. confina a sud con l'afghanistan, ad est con la cina, a nord con kirghizistan e uzbekistan e ad ovest ancora con l'uzbekistan;...

38.583333°n 71.366667°e38.583333; 71.366667 il tagikistan, ufficialmente repubblica del tagikistan (in tagico: , çumhurii toçikiston)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

