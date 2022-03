Sono pari nel derby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nel derby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EB

Significato/Curiosita : Sono pari nel derby

Detta anche derby della capitale, derby capitolino o "derby der cupolone", in riferimento alla cupola di san pietro, costituisce uno dei derby più accesi...

La bugatti eb 110 è un'autovettura sportiva prodotta tra il 1991 ed il 1995 dalla bugatti automobili, durante la sua gestione italiana negli stabilimenti...

