Sono mille in una torta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono mille in una torta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOGLIE

Significato/Curiosita : Sono mille in una torta

La torta barozzi è uno storico dolce di vignola (mo). venne creata, col nome di "torta nera", alla fine del xix secolo da eugenio gollini, il quale nel...

Significati, vedi foglia (disambigua). le foglie sono organi delle piante, specializzati nell'attuazione della fotosintesi. le foglie possono, in alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

