Sono grassi per natura - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : OLI

Gli acidi grassi saturi (chiamati anche con l'acronimo sfa, dall'inglese saturated fatty acids) sono quegli acidi grassi costituiti da una catena carboniosa...

oli – plurale di olio

Un gruppo di acidi grassi; Il pancione dei grassi; Tutt altro che grassi; Lo è un alimentazione ricca di grassi; L insenatura di Porto Torres; Lo sono i prodotti alimentari più natura li... in breve; Leggenda soprannatura le; Congenito, natura le