Lo sono i giudici in aula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i giudici in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOGATI

Significato/Curiosita : Lo sono i giudici in aula

(letteralmente in italiano: panca) in un contesto legale, nei paesi anglosassoni, significa semplicemente un'aula di giustizia dove siedono i giudici. le radici...

La fabula togata o commedia togata è un tipo di rappresentazione teatrale latina documentata a partire dal ii secolo a.c. essa nasce come rappresentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con sono; giudici; aula; sono pari negli aerei; sono divisi da frontiere; sono uguali nelle Finestre; Lo sono i prodotti alimentari più naturali... in breve; Spera nei giudici ; Le fissano i giudici ; Fra I'imputato ei giudici ; Un cantante fra i giudici di X Factor; Sono in aula ; La contrarietà... dell'avvocato in aula ; L'aula di Montecitorio; Si leggono in aula ; Cerca nelle Definizioni