Un software per presentazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un software per presentazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : POWER POINT

Significato/Curiosita : Un software per presentazioni

Applicativi per presentazioni come libreoffice, openoffice.org, koffice, keynote o microsoft powerpoint, google slides, prezi sono spesso usati per creare...

Microsoft powerpoint è il programma di presentazione prodotto da microsoft, fa parte della suite di software di produttività personale microsoft office... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

