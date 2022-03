Ha smesso di lavorare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha smesso di lavorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PENSIONATO

Significato/Curiosita : Ha smesso di lavorare

Genesi, dio abbia avuto bisogno di riposare. una volta compreso che dio non ha riposato ma piuttosto ha smesso di lavorare si rientra in un'ottica biblicamente...

Di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. essa ha inoltre per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità. ^... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

