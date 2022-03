Situati in profondità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situati in profondità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IMI

Significato/Curiosita : Situati in profondita

Da materiali superduri, in modo da fungere da arma cinetica contro bersagli situati in profondità, come bunker antiatomici. in questo caso, a distruggere...

Le prime unità furono prodotte nel 1950 dalla israel military industries (imi), e, a partire dal 1960, dalla belga fabrique nationale de herstal. una modifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con situati; profondità; situati ... in alto; situati lungo il mare; situati in basso; situati in piedi; Curiosi animaletti delle profondità oceaniche; Situate a grande profondità ; profondità oceaniche; Studia le profondità marine; Cerca nelle Definizioni