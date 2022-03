La sede delle corde vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede delle corde vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LARINGE

Significato/Curiosita : La sede delle corde vocali

Continuando con la faringe in alto e la trachea in basso. permette il passaggio dell'aria, la fonazione tramite la vibrazione delle corde vocali ed è deputata...

La laringe si alza e si abbassa. fa parte della laringe la struttura che provoca la sporgenza tipica del maschio adulto, il pomo d'adamo. la laringe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con sede; delle; corde; vocali; Lo sono le mostre che cambiano sede ; In sede e in ferie; È stata sede di tre Olimpiadi; È sede d una scuola nautica per la Finanza; Nervatura in rilievo delle volte gotiche; Montagna delle Dolomiti; L insieme delle culture minoica, cicladica ed elladica; Ai lati... delle curve; Strumenti a corde ; Le corde di Tarzan; Antico strumento musicale a corde pizzicate; Strumento con corde colorate; vocali di tutti; Vero senza vocali ; Le vocali in città; Le vocali in sardo; Cerca nelle Definizioni