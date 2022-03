La sede della Banca centrale europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede della Banca centrale europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FRANCOFORTE

Significato/Curiosita : La sede della banca centrale europea

(disambigua). la banca centrale europea (bce) è la banca centrale incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'unione europea che hanno...

Disambiguazione – "francoforte" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi francoforte (disambigua). francoforte sul meno (in tedesco: frankfurt... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con sede; della; banca; centrale; europea; Ne fa pochi il sede ntario; La sede delle corde vocali; Lo sono le mostre che cambiano sede ; In sede e in ferie; Chéri fra i cioccolatini della Ferrerò; La meta della nostra gita 4693 Roma; I piccoli della gatta; Dipinse La persistenza della memoria; Gruppo banca rio che si è fuso con Intesa Sanpaolo; Passivo e attivo in banca ; Versare in banca ; Trasporta denaro per conto d una banca ; Un lago dell Italia centrale ; Il paese della Sardegna centrale in cui nacque Antonio Gramsci; Città della Spagna centrale ; Un sistema montuoso dell Europa centrale ; Assembly of europea n Regions; europea n Poker Tour; Città della Turchia europea ; Rinomata località turistica europea sul Mediterraneo; Cerca nelle Definizioni