La schiacciata del tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La schiacciata del tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La schiacciata del tennista

Roger, ovvero "attacco sornione di roger". schiacciata - colpire una palla alta come avviene per la battuta, con la racchetta al di sopra della testa durante...

Britannico smash – album dei the offspring del 1994 smash – album dei jackson and his computer band del 2005 smash – album di martin solveig del 2011 smash – etichetta...