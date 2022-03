Si sceglie negli uffici ASL - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sceglie negli uffici ASL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MEDICO DI BASE

Significato/Curiosita : Si sceglie negli uffici asl

Assegnazione all’ufficio» (ex plurimis, sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 269 del 2016). in ragione della specificità degli uffici di diretta...

Il medico di famiglia, noto ufficialmente in ambito istituzionale come medico di medicina generale (mmg) o medico di assistenza primaria (map), in riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

