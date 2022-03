Sbarramenti per gli spettatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbarramenti per gli spettatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRANSENNE

Significato/Curiosita : Sbarramenti per gli spettatori

La repubblica gli affidò un complesso progetto idraulico-militare per lo sbarramento dell'arno in modo da farlo deviare contro la ribelle pisa: leonardo...

Rimozione delle transenne che separavano i presbiteri dai fedeli. nell'occasione andarono smembrate o distrutte la maggior parte delle transenne, che spesso...

