Si ripiegano per poi fare l orlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ripiegano per poi fare l orlo.

Soluzione 5 lettere : BORDI

Significato/Curiosita : Si ripiegano per poi fare l orlo

Utilizzate per deporre ossa umane. a causa della presenza dell'"area bedini", le ultime tre tombe edificate non seguono il naturale tracciato ma ripiegano sul...

Strappare lungo i bordi è una serie animata italiana del 2021 scritta e diretta da zerocalcare per la piattaforma di streaming netflix. la serie ruota...

I quadri che si ripiegano ; Si ripiegano nel temperino; Si ripiegano per fare l'orlo; Serve per fare alti salti; Ci aiutano a fare i conti; Si fa tornando a fare ; fare la voce e i gesti di un altro; Cosi è un bicchiere colmo fino all orlo ; orlo di vaso; Riempito fino all orlo ; Rifà l orlo ai pantaloni;