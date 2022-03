Richiedere con autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiedere con autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Richiedere con autorita

Titolare dell’autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza | autorità garante per l'infanzia ^ carla garlatti ha assunto l’incarico di autorità garante...

Settimana di guerra. quando la guerra sarà finita, il debito pubblico esigerà 15 miliardi di interessi e di ammortamenti annuali: quanto basta per assicurare...