La retina che gli uomini tenevano sotto il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La retina che gli uomini tenevano sotto il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PIEGABAFFI

Significato/Curiosita : La retina che gli uomini tenevano sotto il naso

Eccitabile, è molto paffuta e tutt'altro che bella, ha gli occhi castani e tiene raccolti i suoi capelli dorati in una retina, anziché acconciarli nella tipica...

