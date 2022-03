Un recinto che non si calpesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recinto che non si calpesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AIOLA

Significato/Curiosita : Un recinto che non si calpesta

Torre esposta a sud e parziale interno del recinto. ruderi della torre, detta anche maschio, al centro del recinto. rovine della torre esposta a nord. muro...

La villa di aiola, già castello aiola, è un edificio situato nei pressi di vagliagli, nel comune di castelnuovo berardenga, in provincia di siena. l'attuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

