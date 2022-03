Si raggiungono con il traghetto da Milazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si raggiungono con il traghetto da Milazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si raggiungono con il traghetto da milazzo

Di navigazione per il collegamento tra termoli e le isole tremiti, l'isola di vulcano per la siremar per i collegamenti tra milazzo e le isole eolie classe...

Le isole eolie (ìsuli eoli in siciliano), dette anche isole lipari, sono un arcipelago appartenente all'arco eoliano situato nel mar tirreno meridionale...