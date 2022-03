Quello di Giuda fu traditore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Giuda fu traditore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BACIO

Significato/Curiosita : Quello di giuda fu traditore

Considerano ancora giuda come un traditore, tanto che il termine giuda è entrato nel linguaggio comune come sinonimo di traditore. tuttavia, alcuni studiosi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bacio (disambigua). il bacio consiste tipicamente nel contatto tra le labbra di una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con quello; giuda; traditore; C è quello di arachidi; C è chi passa per quello della cuffia; Sui natanti si inserisce quello automatico; quello sordo è implacabile; Figlio di giuda ; Re di giuda figlio di Amon; Il giuda che tradì Gesù; Il segnale... di giuda ; Il tiro più traditore ; L infamia del traditore ; Il bersaglio... del traditore ; L'apostolo traditore ; Cerca nelle Definizioni