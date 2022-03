Quelli spirituali si fanno in meditazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli spirituali si fanno in meditazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESERCIZI

Significato/Curiosita : Quelli spirituali si fanno in meditazione

Significati, vedi meditazione (disambigua). la meditazione (dal latino meditatio, riflessione) è, in generale, una pratica che si utilizza per raggiungere...

Chiave dei suoi esercizi spirituali. successivamente rifinì e completò quest'opera mentre si trovava studente a parigi. gli esercizi spirituali di sant'ignazio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

