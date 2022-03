Può girare stando ferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può girare stando ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TESTA

Significato/Curiosita : Puo girare stando ferma

Fizzarotti la chiama per girare l'omonima pellicola sentimentale, con laura efrikian, nino taranto e gino bramieri. nessuno mi può giudicare in spagna diventa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi testa (disambigua). con testa, in anatomia, si indica la parte superiore del corpo di un animale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con girare; stando; ferma; Fatta girare ; Possono far girare la testa; Un parco con i leoni, da girare in auto; Fanno girare certi coperchi; La si fa stando in coda; Si dà prestando attenzione; Lavora smistando le telefonate che arrivano in azienda; Studia di notte stando sene con il naso per aria; Afferma zione semplice; Afferma te, sostenute; L afferma zione... di Natasha; Afferma zione incredibile; Cerca nelle Definizioni