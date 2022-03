Punto di mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto di mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENTRO

Significato/Curiosita : Punto di mezzo

Il mezzo punto croce o mezzo punto, è un punto di base nel ricamo. il punto si realizza esattamente come si nomina, e cioè eseguendo il solo giro di andata...

centro abitato – località abitata costituita da un nucleo di edifici ed abitazioni, costituente una forma autonoma di vita sociale centro storico – la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con punto; mezzo; Sporgenza, spunto ne; punto d arrivo; L ha fatto chi è ormai a buon punto ; punto opposto al nadir; In mezzo ... all incrocio; Sono in mezzo al trofeo; mezzo che non inquina; Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo; Cerca nelle Definizioni