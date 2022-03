Li produce il sangue per neutralizzare le tossine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li produce il sangue per neutralizzare le tossine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTICORPI

Significato/Curiosita : Li produce il sangue per neutralizzare le tossine

Un'emorragia. quello della vipera, per esempio, contiene tossine che inattivano i fattori della coagulazione presenti nel sangue: si tratta di un complesso di...

Immunoglobuline presero il nome attuale di anticorpi mentre le molecole in grado di legarli antigeni. i primi studi sugli anticorpi analizzavano immunoglobuline presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con produce; sangue; neutralizzare; tossine; produce gli anticorpi; Lo è l industria che produce i latticini; produce l auto Fortwo; produce 911 e Cayenne; Pipistrelli avidi di sangue ; Hanno sangue misto; Un enzima da esami del sangue sigla; Organi che filtrano e depurano il sangue ; Neutralizzano le tossine ; Neutralizza le tossine ; Cerca nelle Definizioni