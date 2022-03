Prodotti minerali e vegetali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotti minerali e vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Prodotti minerali e vegetali

Scegliendo capi di abbigliamento in fibre vegetali sintetiche e artificiali o acquistando esclusivamente prodotti vegan, i quali possono anche essere mediamente...

Internalization – nel paradigma oli, in economia oli – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di olafsvik rif (islanda) oli – plurale di olio, la forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con prodotti; minerali; vegetali; Lo sono i prodotti alimentari più naturali... in breve; Lo sono i prodotti di qualità non fatti in serie; prodotti ... in forme; prodotti da vendere; Sono ricche di vitamine e sali minerali ; Il gruppo dei minerali ossiapatite e clorapatite; minerali come la morganite e l acquamarina; Sono fatte di minerali ; Studiosi di vegetali ; Sostegni... vegetali ; Producono verdure e vegetali da trapiantare; La funzione dei vegetali favorita dalla clorofilla; Cerca nelle Definizioni