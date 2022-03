Prato per mandrie e greggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prato per mandrie e greggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASCOLO

Possedeva sull'isola di trinacria sette mandrie di buoi, rappresentanti i sette giorni di una settimana, e sette greggi di pecore, rappresentanti le sette...

L'uso civico di pascolo, vedi pascolatico. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pascolo (disambigua). il pascolo (dal latino pascuum)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con prato; mandrie; greggi; Rivista fondata da Gatto e prato lini; È pratico... senza prato ; prato per le bestie; Fa verde il prato ; Sono riservati alle mandrie ; Decima le mandrie ; Prato per mandrie ; Custodi di mandrie ; L Organizzazione che fissa la produzione di greggi o; Guardiani di greggi ; Un azienda che acquista molto greggi o; Sta a guardia di greggi e armenti; Cerca nelle Definizioni