È possente quella del campione di nuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È possente quella del campione di nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E possente quella del campione di nuoto

Olimpia, già promessa ad un duca chiamato bireno, è stata chiesta dal possente arbante, principe di frisia, il quale, rifiutato, sta combattendo una guerra...

Farfalla, infatti, le gambe si muovevano come nella rana, e per ogni bracciata era effettuata solo una gambata. in seguito, la fina proibì la gambata...