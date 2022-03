Il porto di sbarco di chi lascia Calais - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il porto di sbarco di chi lascia Calais. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DOVER

Significato/Curiosita : Il porto di sbarco di chi lascia calais

sbarco a calais. la paura principale era dunque il rischio non tanto di essere ricacciati in mare, quanto piuttosto di incorrere in una situazione di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dover (disambigua). dover (afi: /'dver/; in inglese ['dovr]) è un'importante città del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con porto; sbarco; lascia; calais; I bus che vanno e vengono dall aeroporto ; Gli isolani di porto ferraio; L insenatura di porto Torres; porto dell isola di Giava; Struttura per lo sbarco ; Una spiaggia dello sbarco in Normandia; Una delle spiagge dello storico sbarco in Normandia; La regione francese dello sbarco alleato del '44; lascia no insieme l altare; Possono lascia rli certe macchie; lascia passare per le feste; La lascia la lumaca al passaggio; Il porto inglese di fronte a calais ; Si traversa da calais a Dover; Il porto di fronte a calais ; In fondo a calais ; Cerca nelle Definizioni