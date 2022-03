Si porgono facendole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porgono facendole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si porgono facendole

Quest'opera si capiscono meglio dal titolo spagnolo los borrachos or los bebedores (it. gli ubriachi - i bevitori) ispirato dai personaggi che porgono un beffardo...

Tante scuse è stato un programma televisivo italiano di varietà, condotto da raimondo vianello e sandra mondaini per la regia di romolo siena. fu trasmesso...