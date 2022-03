Poltrona per i piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poltrona per i piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PUF

Significato/Curiosita : Poltrona per i piedi

Lievemente ricurvo e piccoli braccioli. poltrona chaise-longue. in prolungamento ha uno sgabello per poggiare i piedi. poltrona chippendale. con sedile abbassato...

Disambiguazione – "puf" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi puf (disambigua). presses universitaires de france, abbreviata con la sigla puf, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con poltrona; piedi; poltrona ... che culla; Una poltrona per più d uno; Accomodarsi su una panchina o su una poltrona ; Stare in poltrona ; Esprimersi in punta di piedi ; Una fascia di legno ai piedi del muro; Città israeliana ai piedi del monte Carmelo; Si portano ai piedi ; Cerca nelle Definizioni